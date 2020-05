Invitée : "Nina Garcia"

Nina Garcia est l'invitée de l'Expérimentale. Musicienne, guitariste et improvisatrice, Nina Garcia nous propose une sélection d'Oeuvres expérimentales.

Maria Bertel & Nina GarciaLive aux Instants Chavirés, Montreuil (oct 2018)

Frantz Loriot« Equilibrium » Reflections on an introspective Path (Neither Nor Records, 2015)

A_R_C_C : Arnaud Rivière et Edouard Ribuyo (Da ! Heard it records)

Terrine"Bouscule" Cheat Days (Tanzprocesz / Bruit Direct Disques, 2019)

Mamiedaragon« La Saint Famille »Live aux Ateliers Claus, Bruxelles (fev 2019)

Teenage Jesus and the jerks"Baby Doll" (Migraine, 1979)

Guttersnipe"Pipa Pipa Portalspawn" My Mother the vent (Upset The Rythm / Ouse, 2018)

Camille Émaille"Fontanalbe" Bekkos (Creative Sources, 2017)

Jen-Philippe Gross"Secant" et "Volley fire" Reflex (Eich, 2019)

Mariachi"Fu Mi" (No Lagos Musique / Doubtful Sounds, 2018)

site internet de Nina Garcia :

http://www.parabailarlabamba.fr

Videos de Nina Garcia :