Invitée : "Marja Ahti"

Marja Ahti est l'invitée de l'Expérimentale, la compositrice Fino-Suédoise nous propose une sélections d'Oeuvres expérimentales

William Engelen"The Singing Of The Angels" paru chez Edition Telemark

Brunhild Ferrari & Jim O'Rourke"Le piano englouti" paru chez Black Truffle

Michel Chion"Coup de soleil sur un vitrail" paru chez ina GRM

Toshiya Tsunoda"Inside Of A Pipe - Radio And Gallery" paru chez Lucky Kitchen

Eva-Maria Houben"Erwartung 2" paru chez Second Edition

Graham Lambkin"Spectrums" paru chez Erstolo

Annea Lockwood"Buoyant" paru chez Recital

Marja Ahti"Symbiogenesis" paru chez Hallow ground

site internet de Marja Ahti :

https://marjaahti\.com/about/