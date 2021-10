Invitée : Jasmine Guffond

Jasmine Guffond est l'invitée de L'Expérimentale. L'artiste sonore et compositrice Jasmine Guffond propose une playlist de musique expérimentale en passant par la musique industrielle et le jazz.

Robert Fripp & Brian Eno"The Heavenly Music Corporation" No Pussyfooting, Island Recods 1973

Earth "Seven Angels" Earth 2, Sub Pop 1993

Nurse With Wound "Creakiness" Sugar Fish Drink (A Layman’s Guide to Cod Surrealism), United Dairies 1992

Art Ensemble of Chicago "Thème de Céline" Les Stances à Sophie, Pathé 1970

Catherine Christer Hennix "Music of Auspicious Clouds" The Deontic Miracle: Selections from 100 Models of Hegikan Roku, Blank Forms Editions & Empty Editions 2019

Speaker Music "Techno is a Liberation Technology (ft. AceMo)" Black Nationalist Sonic Weaponry, Planet Mu 2020

Tasha Wada with Yoshi Wada and Friends "Litany" FRKWYS Vol. 14 - Nue, RVNG Intl. 2018

Jasmine Guffond "An Utterly Dark Spot" Microphone Permission, Editions Mego 2020

Site internet de Jasmine Guffond :

http://jasmineguffond.com/

Bandcamp de Jasmine Guffond :

https://jasmineguffond.bandcamp.com/