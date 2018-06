Invitée : "Gisèle Vienne"

Michel Fano“Glissements Progressifs du Plaisir” 1974

Consumer Electronics “Alien Existence” (Album: Repetition Reinforcement) 2015 Label: Diagonal Records

Peter Rehberg"MI3" (Album: Work for GV 2004-2008) 2008 Label: EDITIONS

Khanate"Too Close Enough to touch” 2003. Label: Southern Lor

Kevin Drumm“Impotent Hummer” (Album: Sheer Hellish Miasma) 2002. Label: Mego (Mego 053)

Pita“Acid Udon” (Album : “Get Down”) 2002. Label: Mego

Mika Vainio“Kesamaa / Summerland” (Album: Kantamoinen) 2005. Label: Sähkö Recordings

Lorenzo Senni“PointillisticT” (Album: Superimpositions) 2014. Label: Presto records