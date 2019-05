Invitée :" Eiko Ishibashi"

Wlodzimierz Kotonski"Antiphonae" (1989) paru sur la compilation Bits And Pieces 1994 , chez Caprice Records

Strafe für Rebellion"In Egypt in the Month of May" album Vögel ,1986 paru chez TOUCH

Kyle Gann"Dark Forces Signify" album Hyperchromatican, 2018 paru chez Other Minds

David Rosenboom"Musical Intervention" Roundup Two (Selected Music With Electro-Acoustic Landscapes (1968-1984) Art Into Life 2012

Kit Downes"Kings" Obsidian paru chez ECM, 2018

RLW"burning pianos" The Pleasure Of Burning Down Churches, 2007. Paru chez black Rose Recordings

Charles Ives"Sonata No.1 Largo cantabile" The Sonatas for Violin and Piano, Vol. 1 Paru chez Folkways 1964

Site internet de Eiko Ishibashi :

http://eikoishibashi.net