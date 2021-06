Invité : Sonja Tofik

Sonja Tofik est l'invitée de l'Expérimentale. Compositrice de musique expérimentale basée à Stockholm en Suède, Sonja Tofik a sorti son quatrième album "Anomi" chez Moloton.

Current 93 - Idumea(vocals Shirley Collins) sur l'album Black ships ate the sky (2006) - Dutro, Jnana Records / C93 - self-released)

Odetta "John Riley (1973)"

Cosey Fanni Tutti"Sophic Ripple" sur l'album Tutti (2019) paru chez Conspiracy International

Amateur hour"Dreaming of you" Framtiden tillhör inte oss (2019) Happiest place

Erik Enocksson"Apan" (2011) paru chez Release the Bats records (also re-issued on Posh Isolation 2015)

Atonet"Zenith of things" sur l'album Ido paru chez Moloton (2018)

Maria W Horn"Fides Minus" sur l'album Kontrapoetik (2018) self-released by Maria W Horn

Sonja Tofik"Night Changes Many Thoughts" Anomi paru chez Moloton (2020)

Site internet de Sonja Tofik :

https://cargocollective.com/sonjatofik

SoundCloud de Sonja Tofik :

https://soundcloud.com/sonjatofik