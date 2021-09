Invité : Sidney Gerard

Sidney Gerard est l'invité de l'Expérimentale. Programmateur, musicien et Directeur artistique du label Latency, Sidney Gerard nous présente une playlist de musiques à la croisée de la musique expérimentale, techno, underground et spirituelle.

Pan Sonic - Liuos (Aaltopiiri, Blast First - 2000)

François Bayle - Toupie Dans Le Ciel (Erosphère, INA-GRM - 1982)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Holger Hiller - You (As Is, Mute - 1991)

Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou - Ballad Of The Spirits (Éthiopiques 21: Piano Solo, Buda Musique - 2006)

Tarawangsawelas - Ada (Wanci, Morphine - 2017)

Musique Bahomea - Chants Funèbres De Femmes, Koleo (Iles Salomon ‎– Musique De Guadalcanal, Ocora - 1970)

The Threshold HouseBoys Choir - Be Happy (The Threshold Houseboys Choir: Amulet Edition, No Label - 2008)

Elodie - Au Point Du Jour (Vieux Silence, Ideologic Organ - 2017)

Moor Mother - Time Float (Fetish Bones, Don Giovanni - 2016)

Mohammad Reza Mortazavi - Roaming Pulses (Ritme Jaavdanegi, Latency - 2019)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies