Invité : Nicola Sani

Nicola Sani est l'invité de l'Expérimentale. compositeur, directeur artistique, essayiste et journaliste, Il est membre du comité de rédaction de la revue musicologique Musica/Realtà et il est l’auteur du livre Musica Espansa (avec Francesco Galante) aux éditions Ricordi-Lim, Milan

Bruno Maderna, Notturno (1956), musique électronique sur bande, 3'26" CD Stradivarius STR 33349, 1994

Luigi Nono, Musiche per Manzù (1969), musique électronique sur bande "Complete works for solo tape", 2CD Stradivarius STR57001, 2006

Giacinto Scelsi, Pranam (1972), pour soprano, 12 instruments et bande Hans Zender Edition 13, CD CPO 999 485-2, 1997

Michiko Hirayama, Soprano, members of the Ensemble Integration Saarbrücken, Hans Zender conductor

Franco Evangelisti, Aleatorio (1959), pour quatuor à cordes CD RZ 1012, 1998, Lasalle Quartet, enregistré en 1982 chez Sender Freies Berlin

Mario Bertoncini, Cifre (1964/67), pour 2 pianos "Piano Inside-Out", CD Edition Zeitklang, 1998.Reinhold Friedl, Michael Iber, piano

Frederick Rzewski, The people united will never be defeated (1975), pour piano "The people united will never be defeated", Frederic Rzewki composer & piano, CD Hat Hut records 6066, 1990

Morton Feldman, Rothko Chapel (1971), pour soprano, viola, chœur mixte, célesta et percussions, V. Mouvement

"Morton Feldman, Rothko Ckapel, Why patterns?", CD New Albion 039, 1991. University of California Berkeley Chamber Chorus, Philip Breil conductor, Deborah Dietrich soprano, David Abel viola, Karen Rosenak célesta, William Winant percussion

Nicola Sani, I binari del tempo (1998), pour flûte et musique électronique sur support numérique. Production GRM, Paris.

Nicola Sani "Dove arrivano le nuvole più vaste" (où viennent les plus vastes nuages), CD Stradivarius STR 37120, 2018. Roberto Fabbriciani flûte, Alvise Vidolin électronique.

