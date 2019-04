invité : Matthieu Saladin

Précipités de lenteur

A l’heure du trading à haute fréquence, de l’occupation 24/7 du temps de vie, de l’apologie de la mobilité et de l’augmentation généralisée du rythme des changements sociaux, cette playlist présente une sélection de ralentissements sonores, comme autant d’expérimentations menées en contrepoint de l’idéologie de l’accélération qui caractérise la modernité. Cette playlist a été conçue dans le cadre de l’exposition Temps partiels I. Tirer sur les cadrans pour arrêter le jour, que Matthieu Saladin présente au BBB centre d’art à Toulouse du 13 février au 29 juin 2019.

lien de l'Exposition de Matthieu Saladin

https://www\.lebbb\.org/fiche\.php?id=751&p=matthieu\_saladin

Playlist :

- Collin Olan «Rec01» Apestaartje, 2002

- Gavin Bryars « Hymn III » The Sinking of the Titanic, Obscure, 1975

- Neu! « Super 16 » Neu! 2 Brain records, 1973

- Michael Snow « Conclusion » Falling Starts, Chatham Square, 1975

- Dj Screw « In the Air Tonight » Diary of the Originator. Chapter 178, 1996

- Kylie Minoise «You Suffer » Kovorox Sound, 2007

- Michael Prime, « Listen to Peyote » L-fields, Sonoris, 2000.

- John Cage, Organ2/ASLSP, 1987, enregistrement de l’église d'Halberstadt de 2017.

Biographie de Matthieu Saladin

Matthieu Saladin est artiste et maître de conférences en arts plastiques à l’université Paris 8 (TEAMeD / AI-AC). Il codirige la collection Ohcetecho aux Presses du réel, participe aux comités de rédaction des revues Volume! et Revue et Corrigée, et est directeur de rédaction de la revue de recherche TACET, Sound in the Arts. Sa pratique artistique s’inscrit dans une approche conceptuelle de l’art, réfléchissant, à travers un usage récurrent du son, sur la production des espaces, l’histoire des formes et des processus de création, ainsi que sur les rapports entre art et société du point de vue économique et politique. Son travail est représenté par la galerie Salle Principale.

site internet de Matthieu Saladin

http://matthieusaladin.org