Invité : "Matthias Puech"

Matthias Puech est l'invité de l'Expérimentale. Compositeur et programmeur, Matthias Puech est également un nouveau membre du GRM, comme chercheur et développeur des GRM Tools. Il nous présente une sélection d'Oeuvres musicales qui ont influencé son parcours

Philip Glass"Are Years What?" (For Marianne Moore) North Star, Virgin, 1977

Mark Fell"Multistability 2-A" Raster Noton, 2010

Curtis Roads"Nanomorphosis" Point Line Cloud, Asphodel, 2003

Gonçalo F Cardoso"High Tides and Coral Chants" Impressões De Uma Ilha (Unguja), Edições Cn, 2018

Getatchew Mekuria & The Ex"Ethiopia Hagere" Moa Anbessa, Terp Records, 2005

Richard Pinhas & Yoshida Tatsuya"Welcome In The Void Part One" Intro Welcome In The Void, Cuneiform Records, 2014

Gerard Gisey"Périodes" pour 7 musiciens 1974

Bernard Parmegiani"Géologie Sonore" De Natura Sonorum, 1975

Matthias Puech "Hollow" A Geography of Absence, NAHAL Recordings, à paraître au printemps 2021

Site internet de Matthias Puech :

https://mqtthiqs\.github\.io/about\.html

Videos :