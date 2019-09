Invité : Didier Aschour

Peter Ablinger "Instruments and sketchbook" interprété par l'ensemble Dedalus

Tom Johnson "The Chord Catalogue" Samuel Vriezen paru chez wandelweiser Records

Jürg Frey "Streichquartett #2" interprété par Quatuor Bozzini paru chez QB records

Moondog "Down Is Up" interprété par l'Ensemble Dedalus + Muzzix paru chez New World Records

Jean Luc Guionnet "points sans surface" Le UN paru chez Helix Circum

Pascale Criton "Process" interprété par l'Ensemble Dedalus paru chez Potlatch

Catherine Lamb "Prisma Interius IX" 7 interprété par l'Ensemble Dedalus paru chez New World Records

Sebastien Roux "Inevitable Music #5" interprété par l'Ensemble Dedalus paru chez Brocoli

site du festival Riverrun :

http://www.gmea.net/riverrun2019

site du GMEA

http://www.gmea.net

site internet de Didier Aschour

http://didier.aschour.free.fr/index/didier_aschour.html