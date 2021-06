Invité : Denis Dufour

Denis Dufour est l'invité de l'Expérimentale. Compositeur et pédagogue Denis Dufour nous présente des Oeuvres de compositeurs dont il est plus ou moins proche avec Philippe Blanchard, Frédéric Acquaviva, Dieter Kaufmann, Vincent Laubeuf et Jonathan Prager.

PHILIPPE BLANCHARD "La Mort dans la foule" [3ème mouvement de Le Mans, Symphonie d’amour et d'acier, 04'33] Musique acousmatique en 3 mouvements de 4'33 chacun

Voix : David Coulthard (pilote écossais de Formule 1 enregistré aux 24h en juin 2016), un ingénieur anglais de l'écurie Aston Martin, un commentateur des actualités de 1955 (document Ina), Serge Blanchard, Hervé Barra (chauffeur de car et chanteur amateur d'opéra à Faverges).

Création le 27 avril 2019 à Paris, 100 rue Charenton sur une demande du festival Licences

Reprise le 14 juin 2019 au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, 1 place Hans Jean Arp, 67000 Strasbourg.

DIETER KAUFMANN "Obsession" [2004, 05'50]

Demande de Motus pour le spectacle Acousmalieds créé à Paris, Péniche Opéra

Réalisation à l’Institut de composition et d’électroacoustique ELAK de l’Université de musique et d’art dramatique de Vienne.

Voix de Gunda Koenig

Texte de Thomas Brando

Création à Paris, Péniche Opéra, le 24 mai 2004 lors du concert Acousmalieds | électro-poésie par Jonathan Prager sur acousmonium Motus"

VINCENT LAUBEUF "Cérémonie interrompue" [1er mouvement de Diverses traces enfouies dans le sol ou les fragments retrouvés, 2012, 05'19] Œuvre acousmatique en 7 mouvements

Création au festival Futura 2012 par Tomonari Higaki sur acousmonium Motus

FRÉDÉRIC ACQUAVIVA "Antipodes" [2019, extrait, 07'45]

Réalisation à l’EMS de Stockolm

Prises de son : Frédéric Acquaviva

Voix: Joël Hubaut, Dorothy Iannone et Loré Lixenberg Texte : Joël Hubaut

Séance d'écoute privée à Paris, Studio 422 de Radio France, le 12 septembre 2019 avec Joël Hubaut, Annette Malec et Anne Franchini. Création à Lecce, sur la page exscenario du site de studioconcreto (Laura Perrone et Luca Coclite), les 23 et 24 avril 2020 durant 24 heures de streaming en direct

JONATHAN PRAGER "Après l'ange et Après la nuit" [3ème mouvement et début du 4ème de L’Ange dans la nuit, 2005, 10'30]

Commande de l’Institut international de musique électroacoustique de Bourges [Imeb] Réalisation au studio Charybde de l’Imeb (Bourges) et au studio Piscine à Tokyo (Lyon) Voix : Samuel Debure et Manon Riad enregistrées par Denis Dufour

Texte de Thomas Brando (Assailli de préhistoires, extrait du recueil La Proie des flammes) Création à Crest sur acousmonium Motus le 20 août 2005 lors du festival Futura

DENIS DUFOUR "Zwei kurze Stücke" [2021, 14'14]

Demande de Kommissar Hjuler et Mama Bär pour le label Psych.KG

Réalisation sur ordinateur au studio du compositeur à Brandivy

Voix, électronique, instruments, phonographies, triangle : Kommissar Hjuler (1 & 2) Voix, phonographies : Mama Bär (2)

Création sur France Musique le 13 juin 2021 lors de l’émission L’Expérimentale

Site internet de Denis Dufour

https://www.denisdufour.fr

Wikipedia de Denis Dufour :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Dufour

