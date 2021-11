Invité : Christian Sebille

Christian Sebille est l'invité de L'Expérimentale. Compositeur et directeur du GMEM, Christian Sebille nous présente une playlist d'Oeuvres qui ont inspiré son parcours de musicien

Georges Boeuf « Aux portes de la nuit» mouvement de « Nocturne » paru chez GMEM

interprété au piano par Michael DIan 1985- 1986

Luc Ferrari « Si toute entière maintenant… » 1981 Collection Regards Croisés

Brian Eno « Music for airport » 1978 paru chez Polydor

Gérard Grisey « Partiels pour 18 Musiciens » du cycle « Les Espaces Acoustiques » 1975 paru chez Kairos 2001 - Ensemble ASKO

Christine Groult « Etincelles » 2005 paru chez Motu

Jean-Claude Risset « Duet for One Pianist » paru chez Col Legno

interprété au piano par Hélène Pereira 1989

Pôm Bouvier « Friction » 2021 à paraître chez SILO

Christian Sebille « Paysage de Propagations #2 » Performance

Video de Christian Sebille "Paysage de Propagations" :

Episode #1 : https://vimeo.com/370034317

Episode #2 : https://vimeo.com/434351705

Episode #3 : https://vimeo.com/545997961

Site internet du GMEM :

https://gmem.org

Biographie de Christian Sebille :

Christian Sebille est compositeur et directeur artistique du GMEM à Marseille. Il travaille sur la réalisation d’installations sonores in situ, en particulier dans le cadre d’une série intitulée Miniatures. Le lieu de la captation des sons est lié au lieu de leur diffusion dans un rapport de compression d’espace (réduction de l’espace de diffusion par rapport à l’espace de captation) et réduction temporelle (rapport du temps de captation/le temps de diffusion). Par ailleurs, il travaille sur le son concret et sur la capacité du matériau à être en soi son propre diffuseur (l’objet instrument). Le rayonnement de la matière et le mouvement de l’objet (sonore) jouent l’un de l’autre.