invité : "Cameron Jamie"

Alfred E. Newman"It's a Gas" Golden 12 records

Yma Sumac "Taita Inty (Virgin of the Sun God)" capital records

The Geto Boys"Balls And My Word" Rap-A-Lot Records

Tafese Tesfaye"Ergebe Na Wane" disques VDE-Gallo

Dennis Duck"4xie" Poo-Bah Records

John Lee Hooker"Slim's Stomp" King Records

Gobbler"Careful With That Monk Eugene" Compound Annex

Kreemer"No Title" unreleased recording

Cannibal"No Title" Ultra Eczema