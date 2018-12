Émission Spéciale Noël

Moondog"Viking" de l'album "The Viking of Sixth Ave." The Orchard Music

Swell Maps "A Three Acre Floor" de l'album "Train out of It" Mute

The Caretaker"Long Term" de l'album "Persistent Repetition Of Phrases" Install

Michele Mercure "Dreamplay 2" de l’album "Beside Herself" RVNGIntl.

John Cage"In A Landscape" Catalyst records

Rimarimba"Bebag" RVNGIntl.

Akira Rabelais"1390 Glower Conf. II 20" de l'album Spellewauerynsherde

Coil"The Dreamer Is Still Asleep" de l'album "Music to Play in the Dark" Chalice