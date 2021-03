Documentaire : Tensions et extensions du Piano

Du piano préparé de Cage au Piano mécanique de Nancarrow, en passant par le tempérament de La Monte Young, ce documentaire aborde la question du piano dans l'expérimentation musicale et plus précisément les techniques, démarches et méthodes pour en étendre les potentialités.

John Cage preparing a piano, in 1946, © Photograph by Irving Penn / © 1946 Condé Nast Publications Inc.