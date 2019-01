Documentaire : "Le pavillon Philips, Poème Électronique" Musique & Architecture, première partie

"C'est un peu par hasard que j'ai trouvé du travail chez Le Corbusier quand je suis arrivé à Paris, en 1947. J'ai compris ce qu'était l'architecture par son exemple, qui correspondait à ce que je voulais faire en musique"Iannis Xenakis

Un documentaire d'Alexandre Bazin avec Séverine Bridoux-Michel, Mâkhi Xenakis, et les archives de l'INA dont Iannis Xenakis, Edgard Varèse.

Remerciements Arnaud Dercelles de la Fondation Le Corbusier.

avec les musiques de :

Iannis Xenakis _"Metastasis" _Orchestre National de l'O.R.T.F Direction Maurice Le Roux paru sur le vinyle des éditions Le Chant Du Monde 1965

Iannis Xenakis"Bohor" Editions Boosey and Hawkes Plus sur le disque Erato - O.R.T.F 1969

Iannis Xenakis"Concret P.H." Editions Boosey and Hawkes Plus sur le disque Erato - O.R.T.F 1969

Iannis Xenakis"Diamorphoses" Editions Boosey and Hawkes Plus sur le disque vinyle Erato - O.R.T.F 1969

Iannis Xenakis"Orient-Occident" Editions Boosey and Hawkes Plus sur le disque vinyle Erato - O.R.T.F 1969

Edgard Varèse"Density 21.5" Royal Concertgebouw Orchestra & Asko Ensemble, Direction Riccardo Chailly The Complete Works paru chez Decca

Edgard Varèse"Hyperprism" Royal Concertgebouw Orchestra & Asko Ensemble, Direction Riccardo Chailly The Complete Works paru chez Decca

Edgard Varèse"Poème Électronique" The Complete Works paru chez Decca

Edgard Varèse"Ionisation" Royal Concertgebouw Orchestra & Asko Ensemble, Direction Riccardo Chailly The Complete Works paru chez Decca

Edgard Varèse"Octandre" Royal Concertgebouw Orchestra & Asko Ensemble, Direction Riccardo Chailly The Complete Works paru chez Decca

Biographie des intervenants :

Séverine Bridoux-Michel est architecte, docteur en esthétique et sciences de l'art, chercheur au LACTH/Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, chercheur associée au CEAC/Université de Lille, enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, et musicienne. Elle a reçu le Prix de la Recherche et de la Thèse de Doctorat en Architecture en 2007 (Académie d'Architecture, Paris). Ses travaux et publications concernent notamment l'étude des processus de conception, les pratiques collaboratives dans l'histoire de l'architecture des XXème et XXIème siècles, ainsi que l'étude des relations interdisciplinaires architecture/musique.

Mâkhi Xenakis est une dessinatrice, graveuse, sculptrice, auteure et décoratrice française. Elle est la fille du compositeur et architecte Iannis Xenakis et de la romancière et journaliste Françoise Xenakis.

Website de Mâkhi Xenakis : https://makhi-xenakis.com

, © Editions Imbernon

Site de la Fondation Le Corbusier : http://www.fondationlecorbusier.fr/

Site internet des Éditions Imbernon : http://www.editionsimbernon.com

