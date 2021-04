Documentaire : Institut de Sonologie

Kees Tazelaar retrace l'histoire de l'institut de Sonologie à travers le récit de faits marquants, son fondateur Gottfried Michael Koenig, son lien avec le Philips Research Laboratories et ses compositeurs : Henk Badings, Tom Dissevelt, Dick Raaijmakers, et les missions de cet institut historique.

Un documentaire d'Alexandre Bazin avec Kees Tazelaar, traduction Valentina Gardet

A Propos de l'Institut de Sonologie :

En 1964, alors que Gottfried Michael Koenig (1926) occupe le poste de directeur artistique du Studio for Electronic Music (STEM) de l’Université d’Utrecht, une fusion s’opère avec la production de musique électronique des laboratoires Philips (1956-1960) et les programmes d’enseignement des studios de la Delft University of Technology (1957-1960) et du CEM à Bilthoven. Koenig ajoute ensuite un troisième élément important à la production musicale et à l’enseignement : la recherche. Sur la base de cette trinité, le STEM devient en trois ans l’Institut de Sonologie, installé à Utrecht jusqu’en 1986, puis transféré au Conservatoire Royal de La Haye. L’intégration de l’enseignement, de la production et de la recherche par Koenig constitue toujours l’ADN de l’Institut de Sonologie.

Outre le cursus d’un an en sonologie lancé en 1967, il existe maintenant un programme de licence et de maîtrise de deux ans. Une des spécialisations du programme de master, Instruments & Interfaces, est enseignée en association avec le STEIM à Amsterdam. À partir de 2014, un double diplôme en communication audio et sonologie est également proposé en partenariat avec la Technische Universität de Berlin.

Au cours des dernières années, des conférences, masterclass, et ateliers ont été donnés par Trevor Wishart, Daniel Teruggi, Nic Collins, Alvin Lucier, Stefan Weinzierl, Gottfried Michael Koenig, Konrad Boehmer, Arne Deforce, Kaija Saariaho, Larry Polansky et Barry Truax, Matthew Ostrowski, Folkmar Hein, Sarah Nicolls, Richard Cavell, Douglas Kahn, Peter Evans, Evan Parker, et Horacio Vaggione, entre autres.

L’Institut de Sonologie adopte une position claire concernant l’utilisation de la technologie en musique : la technologie n’est pas simplement un complément à la pratique musicale existante, mais doit être principalement utilisée pour explorer de nouvelles formes de composition et de présentation publique de la musique et de l’art. En même temps, la sonologie n’est liée à aucun dogme stylistique.

Les domaines traditionnels couverts en sonologie, tels que la composition en studio, la programmation informatique, la recherche sonore, le traitement du signal, la composition algorithmique et la théorie de la musique électronique sont encore fortement représentés dans le programme, mais des sujets relativement nouveaux tels que l’électronique live, l’improvisation, l’art sonore, le field recording et la spatialisation sonore sont également abordés.

L’Institut de Sonologie collabore régulièrement avec le Groupe de recherches musicales (INA GRM) de Paris, le Netherlands Music Institute (NMI), le Studio for Electro Instrumental Music (STEIM), le Studio LOOS, la Technische Universität de Berlin, et la Game of Life Foundation.

Programmation musicale :

Henk Badings"Kaïn En Abel" 1956

Gottfried Michael Koenig"Terminus X" 1967

Tom Dissevelt"Whirling" (US title Sonik Re-Entry) 1958

Dick Raaymakers"Fuel for the Future" 1960

Jaap Vink"Granule" 1970

Ji Youn Kang"Enfolding Plane III - Punky Pulse Pool" 2017

Gabriel Paiuk"Affectio" (Revised) 2019

Marie Guilleray"Estran" 2012

Richard Barrett"Luminous" 2019

Bjarni Gunnarsson"Cendres" 2019

Kees Tazelaar"Sérénade" 2016

Site internet de l'institut de Sonologie :

http://sonology.org/sonology-timeline/

Wikipedia de l'institut de Sonologie :

https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Sonology

Site internet de Kees Tazelaar :

http://keestazelaar.com

Royal Conservatoire de La Haye :

https://www.koncon.nl/en/teachers/kees-tazelaar

Popular Electronics Music From Philips research Laboratories :

https://nl.wikipedia.org/wiki/Popular_Electronics

Reportage du GRM sur le concert de l'Institut de Sonologie :

