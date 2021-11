Documentaire : Iannis Xenakis

Documentaire consacré à la musique électronique de Iannis Xenakis qui a fait parti du GRM de 1957 à 1962. Compositeur, architecte et ingénieur d'origine grecque, il est architecte et collabore avec Le Corbusier pour créer le Pavillon Philips pour l'exposition universelle de Bruxelles de 1958.

Documentaire consacré à la musique électronique de Iannis Xenakis, un documentaire d'Alexandre Bazin avec la participation de Makis Solomos, et les archives de l'INA.

Iannis Xenakis "Orient-Occident" 1960

musique pour bande extraite du film homonyme d’Enrico Fulchignoni

Iannis Xenakis "La Légende d'Eer" 1977

musique électronique du Diatope (parvis du Centre Pompidou)

Iannis Xenakis "Hibiki Hana Ma" 1969

Création au Japon pour l'Exposition Universelle d'Osaka

Iannis Xenakis "Diamorphoses" 1957

Iannis Xenakis "Concret PH" 1958

Création en Belgique à Bruxelles pour l'Exposition Universelle, diffusion dans l'espace du Pavillon Philips.

Iannis Xenakis "Bohor" 1962

Iannis Xenakis "Analogique B" 1958/1959

Iannis Xenakis "S 709" 1994

Création à Radio France

Makis solomos :

Makis Solomos, né en 1962 à Athènes, est un musicologue spécialisé dans la musique contemporaine et tout particulièrement dans l’œuvre de Iannis Xenakis dont il est l’un des plus importants spécialistes. Makis Solomos vit à Paris depuis 1980. Il a étudié la composition avec Yoshihisa Taira et Sergio Ortega et a ensuite étudié la musicologie à l’Université Paris Sorbonne-Paris IV. Il a enseigné à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 jusqu'en 2010. Il est actuellement professeur à l'université Paris VIII et membre junior de l’institut universitaire de France.

