Documentaire : "Hommage à Florian Schneider de Kraftwerk"

Le GRM rend hommage au compositeur Florian Schneider qui nous a quittés le 21 Avril 2020. Florian Schneider-Esleben était un musicien allemand. Florian Schneider est, avec Ralf Hütter, l'un des deux membres fondateurs de Kraftwerk, groupe pionnier de la musique pop électronique.

Documentaire d'Alexandre Bazin avec Ralf Hütter, Michael Rother ( membre passé de Kraftwerk ) et membre de Neu ! et Harmonia, Jan St Werner & Andy Toma du groupe Mouse On Mars, Drew Daniel du groupe Matmos, Florian Hecker, interviews François Bonnet, avec les archives de l'INA, traduction Valentina Gardet.

Kraftwerk « The Robots » de l’album The Man Machine 1978 paru chez Capitol Records

Kraftwerk « Megaherz » de l’album Kraftwerk 1970 paru chez Philips

Kraftwerk« Stratovarius » de l’album Kraftwerk 1970 paru chez Philips

Kraftwerk « Kometenmelodie 1» de l’album Autobahn 1974 paru chez Philips

Kraftwerk « Autobahn» de l’album Autobahn 1974 paru chez Philips

Kraftwerk « Mitternacht » de l’album Autobahn 1974 paru chez Philips

Kraftwerk « Radioactivity » de l’album Radio-Activity 1975 paru chez Philips

Kraftwerk « Abzug » de l’album Trans-Europa Express 1977 paru chez Capital Records

Kraftwerk « Atem » de l’album Kraftwerk 2, 1972 paru chez Philips

Kraftwerk « Ruckzuck » de l’album Kraftwerk 1970 paru chez Philips

Kraftwerk « Das Modell» de l’album The Man Machine 1978 paru chez Capitol Records

Kraftwerk « Pocket Calculator» de l’album Computer World 1981 paru chez Capitol Records

Kraftwerk « Tour de France Étape 1» de l’album Tour de France Soundtrack 2003 paru chez Kilng Klang, EMI, Astralwerks

