Concert :"Festival Présences" en co-production avec le GRM - Partie 1

Julia Hanadi Al Abed" Objets Fantômes" pour sons fixés

Date de composition : 2019. Commande de Radio France, Création mondiale.

" À l’orée du bois, on renifle, on creuse l’humus pour convoquer ce fantôme tapi dans son terrier. Quelques K7, vestiges familiaux à la réalité inerte, constituent le ferment de la dramaturgie. L’emploi de ces chutes, leur appropriation, les formes sauvages de raccordements deviennent simulacre. Le véritable d’avant est repoussé hors cadre. Scénarisée à la manière d’un cinéma pour l’oreille, menée par une narration proche de la fiction et habitée par une sorte d’esprit sans âge, la composition est guidée par un cheminement rituel, enveloppée par des paysages sonores ancestraux."

Marcus Schmickler & Thomas Lehn"Live Electronic" pour ordinateur et EMS Synthétiseur AKS

Marcus Schmickler et Thomas Lehn nous proposent ici une performance en direct. Les auditeurs-spectateurs seront plongés à 360° dans des sons électroniques produits par des ordinateurs et des synthétiseurs numériques et analogiques.



Julia Hanadi Al Abed & Christpohe Ratier" Eubulie" pour sons fixés

Thomas Schmickler : http://piethopraxis.org/

Thomas Lehn : http://www.thomaslehn.com

Julia Hanadi El Abed : http://juliahanadialabed.blogspot.com/