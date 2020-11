Concert :"Multiphonies 2"

Retransmission du concert GRM du 11 Octobre 2020 à la Maison de la Radio, avec des musiques de Jules Négrier, Philippe Mion, Matthias Puech et Daniel Teruggi

JULES NÉGRIER

If I don’t know why should I ask (Création)

PHILIPPE MION

Brèche (Création, commande de l’État)

MATTHIAS PUECH

Trois paysages entropiques (Création)

DANIEL TERUGGI

Nova Puppis (Création, commande INA grm)

Téléchargez le programme de salle :

https://sites.inagrm.com/download/pdf/multiphonies20-21_11_OCT_2020.pdf