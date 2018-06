Concert : "Luft"

Les techniques utilisées par le saxophoniste suédo-autrichien Mats Gustafsson, transmuées par le jazz américain et européen, rencontrent un instrument écossais devenu hybride par la musique contemporaine française. Clusters microtonaux, bruit pneumatique, frénésie circulante et oscillante produisent une nouvelle énergie poétique ! Air comprimé par projecteurs cylindriques et coniques. Air de la Délivrance, Air liquéfié, Air fragmenté, Air concentré.

Erwan Keravec cornemuse / Mats Gustafsson saxophones

LUFT"Concert - Performance"

LUFT"Inhale" - album sorti en 2018 sur le label Omlott