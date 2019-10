Concert : Jim O'Rourke, Florian Hecker & Knud Viktor

Knud Viktor "Image VII" 1980

Interprétation à l’Acousmonium : Mark Viktov, président de l ́association Allo la Terre. Quadriphonie

« Comme une promenade

Le paysan dans la plaine

L ́entrée des gorges, les parois, le rêve de la création au début du temps,

Les parois qui correspondent, les moments où elle s ́éloignent,

Les énormes rochers qui ont arrêté leur chute.

Les cavités, l ́odeur d ́humidité et de mousse, les moucherons et les ailes d ́insectes, L ́homme au bout.

Le large, la nuit, les rochers lointains

Le jour - Cigales -

Le sentiment de destruction, les jets, le retour par le large, la destruction

C ́est l ́histoire qui se raconte - C ́est la vie qui coule - apparemment un peu par hasard - mais continuellement. C ́est le coeur qui bat -

C ́est aussi un peu ma vie ici que je raconte et ce n ́est pas encore fini.

Des sons concrets et abstraits, mixés à une image du Luberon. Le concret comme le reconnaissable, l ́abstrait comme le senti »

Knud Viktor à propos de IMAGE Vll



Restauration de IMAGE Vll par Hans Peter Stubbe Teglbjærg - Professeur associé de musique électroacoustique à l’académie Royale de Musique du Danemark.

Remerciements : Mark Viktov / Allo la Terre. L ́association s ́oc- cupe de la géstion de l ́oeuvre de Knud Viktor ainsi que de sa sau- vegarde.

La restauration à été soutenue par KODA Culture

Jim O'Rourke "Shutting Down Here"

2019 - Création, commande INA GRM / Interprétation à l’Acousmonium : François Bonnet



enregistré dans les studios de l’INA GRM et au Steamroom



piano : Eiko Ishibashi violon

alto : Atsuko Hatano

trompette : Eivind Lonning

remerciements particuliers à François Bonnet et Jean Schwarz pour avoir marqué le passage de trente années.

Florian Hecker "Statistique synthétique aux épaules de cascade"

Analyse de texture, algorithme de resynthèse et calcul sonore : Axel Röbel, équipe Analyse/Synthèse, IRCAM, Paris.

Système de spatialisation : Alberto de Campo.



Hecker tient à remercier François Bonnet (INA GRM) pour la commande de l’œuvre ; Axel Röbel pour son in- vestissement dans le projet ; remerciement spécial à Alberto de Campo et Dirk Mayer pour leur contribution inestimable, et sincères remerciements à Luke Fowler et Vincent Lostanlen. Ce projet est soutenu par l’Université d’Édimbourg.

Télécharger le programme du concert