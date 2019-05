Concert : "Focus" du GRM

Christiana Vantzou " Live Performance"

Christina Vantzou est native du Missouri, possède des racines en Grèce, et réside actuellement à Bruxelles. Elle explore le son depuis plus d’une décennie et poursuit également des recherches sur le cinéma et la vidéo. Ses enregistrements, principale- ment publiés par le label Kranky, incluent à chaque fois une multitude de collabo- rateurs. Ses performances combinent des sources sonores analogiques et numériques, et sont caractérisées par un sentiment de grande envergure spatiale et par une perte de repères temporels.

Jan Jelinek "Zwischen"

Le travail de Jan Jelinek repose sur la transformation sonore, par la transduc- tion de matériaux issus de la musique populaire en textures abstraites et mini- malistes. À travers l’usage d’instruments non traditionnels, il construit des col- lages de petits fragments de sons issus de divers appareils d’enregistrement : lecteurs de cassettes, samplers numé- riques, et ordinateurs, entre autres. Les enregistrements sont ensuite transfor- més en boucles répétitives qui réduisent la matière de départ à son essence fon- damentale, la rendant bien souvent mé- connaissable.

A propos de Zwischen :

Jan Jelinek présente l’adaptation live de l’album Zwischen (faitiche, 2018) qui a tout d’abord été pensé comme une pièce radiophonique pour la chaîne allemande SWR2. Chacune de ses parties repose sur l’interview d’une célébri- té, dont ont été extraits les silences, les respirations et les hésitations durant lesquels sont produit des sons dénués de sens. Ces collages vocaux contrôlent un synthétiseur et un échantillonneur, dont les sons viennent se surajouter et se mélanger aux voix pour produire de nouvelles structures acoustiques et une nouvelle forme de narration.

Eiko Ishibashi " Live Performance"

Eiko Ishibashi est une musicienne japo- naise multi-instrumentiste dont le travail en solo recouvre des champs aussi variés que la chanson, la musique de film ou encore l’improvisation. Elle a également collaboré et enregistré avec un grand nombre de musiciens aux univers très variés, dont Keiji Haino, Merzbow, Akira Sakata, John Duncan, Oren Ambarchi, ou encore Jim O’Rourke.

Son actualité récente inclue un album en duo avec Darin Gray, Ichida, ainsi qu’un album solo intitulé The Dream My Bones Dream.

NPVR ( Nick Void & Peter Rebergh ) " Live Performance"

NPVR est le nom du duo formé par PITA (Peter Rehberg) et Nik Void (Factory Floor). Peter et Nik évoluent tous les deux dans la frange la plus polymorphe de la musique post-industrielle, et ont chacun participé à un grand nombre de disques et de colla- borations emblématiques de cette musique depuis plusieurs décennies. Ensemble, ils confrontent leurs expériences du jeu collectif à travers l’utilisation d’un vaste panel de machines sonores, et proposent une musique volontairement déviante aux accents psychédéliques, brouillant les lignes de démarcations entre techno, ambient, avant-garde, noise, etc.



