Concert : "Eliane Radigue, Luc Ferrari, David Grubbs"

Diffusion du concert GRM qui a eu lieu le 17 Janvier 2020 au Centquatre Paris, avec des Oeuvres d'Eliane Radigue, Luc Ferrari, Dafne Vicente-Sandoval, Ji Your Kang, et les interprètes Tiziana Bertoncini, Antonin Gerbal, David Grubbs, Ji Your Kang, ErikM, & Dafne Vicente-Sandoval

Éliane Radigue dans son studio, avec son ARP 2500 (1970), © photo Yves Arman