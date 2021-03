Actualités : Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn Leila Bordreuil, Okkyung lee, Autechre ..

Le GRM, et avec la complicité de Joseph Ghosn, proposent une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité des nouveautés discographiques internationales

Leila Bordreuil "For Tamio" de l'album Not an elegy paru chez Documenting Sound, 2021

Ulla "Inside means" de l'album Inside Means Inside of Me paru chez Boomkat Editions Documenting Sound

Iain Chambers "Concrete Paris" auto-production , 2021

Felicia Atkinson "Hope Alarm" paru chez Boomkat Editions Documenting Sound

Yair Etziony "Terraform Destroy All" de l'album Enxio paru chez Lamour Records, 2021

Andrew Chalk "Fallen Angel" de l'album Incidental Music paru chez Faraway Press

Okkyung Lee "Teum (the Silvery Slit)" paru chez Portraits series GRM / Editions MEG0 2021

Sophie "Bipp (Autechre Remix)" paru chez Numbers

Biographie de Joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.