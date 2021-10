Actualités : Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn : Kali Malone, Andrew Chalk, Andrew Pekler....

Le GRM, et avec la complicité de Joseph Ghosn, proposent une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité des nouveautés discographiques internationales : Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn : L'Ocelle Mare, Razen, David Lee Meyers...

Toshimaru Nakamura "NIMB #69" Culvert - No-Input Mixing Board 10 (Room 40, 2021)

Richard Youngs "Tokyo Photograph" CXXI (Black Truffle)

Andrew Pekler & Giuseppe Ielasi "Trebizond" Palimpsests (Shelter Press, 2021)

Felicity Mangan "Echo harp 2" Bell Metal Reeds (One Instrument, 2021)

Kali Malone "Velocity of Sleep" (Velocity of Sleep, Xkatedral, 2017 / 2021)

Alex Twomey "Addicted to being sad" (Days off, Recital, 2021)

Andrew Chalk "Paradise Lost" (Paradise Lost, Faraway Press, 2021)

Perila & Ulla "Falling Water Lullaby" (Memories of Log, Vaagner, 2021)

Biographie de Joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Les Inrockuptibles, après avoir été celui de Vanity Fair ainsi que de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.