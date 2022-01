Actualités : Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn : Eiko Ishibashi, Autechre, Mike Cooper

Le GRM, et avec la complicité de Joseph Ghosn, proposent une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité des nouveautés discographiques internationales.

Eiko Ishibashi - I can feel guilty about anything - For Mc Coy paru chez Black Truffle 2022

Jeff Parker - flour of fur Fourfolks paru chez International anthem

Mike Cooper – Mono-Hydra - Ocean of Milk and Treacle paru chez Room 40, 2022

Claire Rousay - sometimes i feel like i have no friends (Bandcamp)

Robin Fox – Threnody to Now paru chez Room40, 2022

Autechre - Drane2 - 5LP5 paru chez Warp

Christian Wallumrød - Self Volk - Speaksome paru chez Hubro 2021

J - a healing tear (Laila Sakini version) my seat and weep paru chez Daisart

Biographie de Joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Les Inrockuptibles, après avoir été celui de Vanity Fair ainsi que de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.

