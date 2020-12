Actualités : "Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn" Coil, Drew Mc Dowall, Arthur Russell

Le GRM, et avec la complicité de Joseph Ghosn, proposent une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité des nouveautés discographiques internationales

Drew Mc Dowall - Agalma I (Folding) paru chez Dais Records

Flaming Tunes "Restless Mind" paru chez Superior Viaduct

Roel Meelkop "Crossmodulated 1" Crossmodulated paru chez Cronica

Emily A Sprague "Woven" paru chez RVNG intl

Geneva Skeen - The Double Bind - Double bind paru chez Room 40

Arthur Russell "Losing my taste for the night life" paru chez Audika

Coil "Are you shivering ?" Musick To Play in the Dark paru chez Dais Records

Biographie de Joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.