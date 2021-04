Actualités : Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn avec Anne Guthrie, Mark Fell, Florian Hecker ...

Le GRM, et avec la complicité de Joseph Ghosn, proposent une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité des nouveautés discographiques internationales

James Rushford"Lake From the Louvers" paru chez Shelter Press

Picnic"Dewey" de l'album Picnic paru chez Daisart

Anne Guthrie"Hill, Mountain" de l'album Gyropédie paru chez Students of Decay

O Yuki Conjugate"Beyond Control 4" de l'album Sleepwalker paru chezAuf Abwegen

Florian Hecker"Synopsis Seriation" (début) paru chez Editions Mego

Beyt Al Tapes"Centaur" de l'album Une Rose paru chez Ikuisuus

Mark Fell / Ryan Treanor"Last Exit to Chickenley" de la série Documenting Sound paru chez Boomkat

Robert Turman"Flux (End of Beginning)" de l'album Chapter Eleven paru chez Hospital & Hanson

VIDEOS :

Biographie de Joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.