Actualités : Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn

Le GRM, et avec la complicité de Joseph Ghosn, proposent une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité des nouveautés discographiques internationales

Kleistwahr"Part 1 We Sense It Through the Even Snow - Winter" (The Helen Scarsdale Agency, 2021)

Space Afrika"Untitled (to describe you)" (Untitled (to describe you) OST, Sferic records)

Zane Trow"The Number stations" Why Echoes ? (Room40, 2021)

Death is not the end"Gretel" (Death is not the end, Death is not the end)

Sam Dunscombe"Outside Ludlow / Desert Disco" (Black Truffle, 2021)

Fujiiiiita"Komori A1" (Komori, Boomkat Editions)

Kristin Oppenheim"she was long gone" Night Run Collected Sound Works 1992 – 1995 (INFO, 2001)

Mosquitoes"Reverse Change" (Reverse Drift / Reverse Change ; Knotwig Records)

Biographie de Joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.