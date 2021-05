Actualités : Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn

Le GRM, et avec la complicité de Joseph Ghosn, proposent une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité des nouveautés discographiques internationales

Jim O’Rourke - Too Compliment paru chez DDS, 2021

Enhet För Fri Musik, Skillsmassa, extrait de Omhett & Skillsmasa, paru chez Discreet Music, 2021

Rachel Langlais – Dothe – Dothe paru chez Un je ne sais quoi, 2021

Log, Log 9, extrait de Log Eternal. paru chez Experiences 2021

Lionel Marchetti – La Grande Vallée - La Grande Vallée / Micro-climat paru chez Recollection GRM, 2021

Contours, Balafon B featuring Seth Sutton, extrait de Balafon Sketches, paru chez Net of Gems, 2021

Alvin Lucier - Music for piano with slow sweep pure wave oscillator XL (1992/220) paru chezG rand Piano, 2021 interprété au piano : Nicolas Horwath

Seefeel, Spangle (Autechre remix), extrait de ST / FR / SP, Warp, 2021

Biographie de Joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.