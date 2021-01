Actualités : "Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn"

Le GRM, et avec la complicité de Joseph Ghosn, proposent une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité des nouveautés discographiques internationales. Brian Eno, Bill Orcutt, Tomaga

Phil Harmonic - Timing - « Blue » Gene Tyranny Just for the record - Lovely – 1979

Tor Lundvall - January - Yule - Dais Records

Linus Hillborg - Vårbergsobservatoriet – Magelungsverket – MOLOTON - 2021

Bill Orcutt - Slow Troll - Palilalia

Andrew Pekler - Amami Remote Extension - Two views of Amami Oshima - Edições Cn – 2020

Brian Eno - Lanzarote - Shutov Assembly - All Saints

Simon Scott – Apart E – Apart - 12K - 2020

Tomaga - Reverie for Fragile Houseplants - Intimate immensity - Hands in the dark

Biographie de Joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.