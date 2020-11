Actualités : "Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn"

Le GRM, avec la complicité de Joseph Ghosn, propose une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité et aux nouveautés discographiques internationales.

Eryck Abecassis "Reason of the resonance" Album : Siamoises paru chez Fragment Factory

Blod "Trygghet" extrait de Livets Ord - Aguirre records

Tomoko Sauvage"Flying Vessels" Album : Fischgeist paru chez Bohemian Drift

Brian Case"Remodel" extrait de Parallel Voices paru chez Hands in the dark

Autechre"F7" Album : Sign paru chez Warp Records

Ana Roxane"À Study in vastness" extrait de Because of a flower paru chez Kranky Records

Miki Yui"Dancing (swamp)" Album : Aperio ! paru chez Hallow Ground

Loren Connors"Beautiful Dreamer part 1" extrait de Beautiful Dreamer paru chez Family Vineyard

Biographie de joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.