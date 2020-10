Actualités : "Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn"

Le GRM, avec la complicité de Joseph Ghosn, propose une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité et aux nouveautés discographiques internationales.

Lisa Lerkenfeldt"Music For Three Combs" de l'album Collagen paru chez Shelter Press

Komare"9" de l'album The Sense of Hearing paru chez Penultimate press

Akira Rabelais"Context in Movement" paru chez Documenting Sound

Hiroshi Yoshimura"Sleep" Green paru chez Light in the attic

Claire Rousay"Two Things" de l'album Both paru chez Second Edition

Maria W Horn & Mats Erlandsson - Utevaro - Faltingspelningar fran Terres de l’Erbe paru chez Xkatedral

Michalis Moschoutis"Soft Tissue" de l'album Classical Mechanics paru chez Room 40

Phew"Drone" de l'album Vertical Jamming paru chez Disciples

Biographie de joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.