Actualités : "Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn"

Le GRM, avec la complicité de Joseph Ghosn, propose une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité et aux nouveautés discographiques internationales.

Bellows "Undercurrent" paru chez Black Truffle

Sarah Davachi"Play the Ghost" de l'album Cantus Descent paru chez Late Music

Norbert Möslang"Piano Boccia" paru chez SUPERPANG

Josiah Steinbrick"interior districts of the Spirit World" de l'album Liquid / Dévotion & Tongue Street Blue paru chez Hands in the Dark

Hanne Lippard"Work" paru chez Collapsing Market

Joachim Nordwall"Music For Inner peace and outer disturbance" paru chez Ideal Recordings

Christina Vantzou"Back Porch" de l'album Multi Natural paru chez Edições CN

The Gerogerigegege"Decrescendo" paru chez trilogy tapes

Biographie de Joseph Ghosn :

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.