Actualités : "Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn"

Le GRM, avec la complicité de Joseph Ghosn, propose une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité et aux nouveautés discographiques internationales.

Panasonic "Zoviet France Remix " Remix" paru chez Sakho

Brutter "Montreuils Beats" paru chez Bandcamp

Régis "Eros in Tanger" / Hidden In This Is The Light You Miss" paru chez Downwards

Bestattungsinstitut "Tape 2B" / Glandular Formations (1988–1990) paru chez Verlag System

Roedelius "Ebenfalls" / Selbsportrait Wahre Liebe paru chez Buro b

C. Lavender "Embrace the Call" / Myth of Equilibrium pare chez Editions MEGO

Giuseppe Ielasi "9" Aix paru chez Keplar

Kamila Govorçin "Animas " / Anima paru chez Clang

Biographie de Joseph Ghosn :

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.