Actualités : "Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn"

Le GRM, avec la complicité de Joseph Ghosn, propose une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité et aux nouveautés discographiques internationales.

Phil Niblock"S L S" paru chez Experimental Intermedia

T.U."Imaginary Landscape n2" paru chez False Industries

Mouthfeel"Mouthfeel" auto production sur Bandcamp

Aho Ssan"Simulacrum" paru chez Subtext Recordings

Lasse Marhaug"Gjota" paru chez Beartown Records

Mahul Richard Abrams"Spihumonesty" paru chez Karl Records

Nivhek "Night Walking" paru chez W25th

Jasmine Guffond"Forever Listening" paru chez Editions Mego

Biographie de Joseph Ghosn :

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.

