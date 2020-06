Actualités : "Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn"

Le GRM, avec la complicité de Joseph Ghosn, propose une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité et aux nouveautés discographiques internationales.

The Transcendance orchestra"it’s better to experience things than to conquer them" Éditions Mego

Klara Lewis"Ingrid" Editions MEGO

Sean McCann"Charade" 10 impressions for piano and strings - Recital

Conatus"Empty Spaces III" Bandcamp

Dillon Wendel"Pulse / High" Trilogy Tapes

Bill Orcutt & Michael Morley"Electric Guitar Duo" Palilalia

Kali Malone"Dungeon Cannon - Studies for Organ" (rehearsals demo tape) Bandcamp

Jim O’Rourke"Shutting Down here" Portraits GRM / Editions MEGO