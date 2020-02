Actualités : "Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn"

Le GRM, et avec la complicité de Joseph Ghosn, proposent une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité des nouveautés discographiques internationales

Tolerance"Juin-Irenee" paru chez vanity records 1979 & chez WRWTFWWR label 2020

Charlemagne Palestine & Pan Sonic "mort aux vaches" paru chez Matière Mémoire

Cate Le Bon & Group Linstening _"Miami"_paru chez Mexican Summer

Luc Ferrari"Photophonie" paru chez Transversales

Razen"IV" paru chez Hands in the Dark

John Chantler & Johannes Lund "Andersabo" Back of the House

Elodie"Live a l'Église Saint Merri"

Manuel Pessoa de Lima"Realejo" paru chez Black Truffle Records

Biographie de Joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.