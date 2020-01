Actualités : "Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn"

Jessica Ekomane"Solid Of Revolution" paru chez Important Records

Uon"Solaris" paru chez West Mineral ltd.

Robert Haigh"Progressive Music" paru chez Unseen Word

Sourdure"ouverture des coeurs moirés" paru chez Désastre

Robert Ashley"Automatic Writing" paru chez Lovely Music

Daniel Schmidt "Accumulation" paru chez Recital

Ben Vida"Reducing The Tempo To Zero (Part 1)" paru chez Shelter Press

Inoyama Land"Sekai No Owari" paru chez Empire of Signs

Biographie de Joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.