Actualités : Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn

Propan"The warmest Kiss" paru chez Sofa records

Ron Morelli"Stone Tools" paru chez Colapsing Market

Mark Fisher & Justin Barton"On vanishing land" side a paru chez Flatlines

The Never Quartet _"_1.01.003" paru chez Thin Wrist Recordings

K Muhlerln"Silt" paru chez Entr'acte

Deaf Center"Faded Earth" paru chez Sonic Pieces

Éliane Radigue"Occam Ocean XVI" For Acoustic Harp paru chez Sonic Pieces

Yutaka Hirose"In The Afternoon" paru chez Misawa Home

Biographie de Jospeh Ghosn

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.