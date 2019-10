Actualités : Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn

Accident du travail"Live au café Oto" paru chez Vlek records

Peter Rebergh"Two Top Five" paru chez Editions Mego

Clarice Jensen"The Organ That Made You Bleed" paru chez Geographic North

Peter Cusack"Aral Sea Thunder" paru chez Corvo Records

Bill Orcutt "Live In L.A." paru chez Fake Estates

Pierre-Yves Macé"Nénuphars" paru chez Brocoli

Pointe du Lac"Spiegel im Spiegel" ( Arvö Part's piece ) paru chez Hylé Tapes

Julia Reidy"Adulare" paru chez Black Truffle

Biographie de Joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.