Actualités : Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn

Playlist :

Oren Ambarchi "Palm Sugar Candy" Editions Mego

Michael Morley "Cease The Four Winds" Thin Wrist Recordings

Melaine Dalibert "Music In An Octave" Elsewhere Music

David Jackman "Herbstonne" Die Stadt

Felicia Atkinson "You Have To Have Eyes" Shelter Press

Kali Malone "Glory Canon III" Ideal Recordings

Emiliano Romanelli "Untitled (9 patterns)" Senufo Editions

ø aka Mika Vainio "Ambient City 1994 A"

Joseph Ghosn :

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.

Videos :