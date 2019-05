Actualités : Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn

My Disco"Hong Kong 1987" paru chez DownWards Records

Marja Ahti"Coastal Inversion" paru chez Hallow Ground

Arthur Russell"Not Checking Up" paru chez Bongo Joe

Alexandra Spence"Waking, She Heard The Fluttering" paru chez Room 40

Philip Glass"Music In Twelve Parts" paru chez Transversales

Walter Maioli & Agostino Nirodh Fortini ‎"Taraxacum" paru chez Black Sweat Records

Pye Corner Audio"Dancing Shadows" paru chez Ghost Box

Lionel Marchetti"A Short Story" paru chez Sonoris

Liens :

Marja Ahti : https://marjaahti.com

Alexandra Spence : http://alexandraspence.net/about

Lionel Marchetti : https://lionelmarchetti.bandcamp.com

Bongo Joe Records : https://www.bongojoe.ch

Room 40 Records : http://emporium.room40.org/products/637274-alexandra-spence-waking-she-heard-the-fluttering

Black Sweat Records : https://blacksweat.bandcamp.com

Transversales Records : https://transversales.bandcamp.com

Biographie de Joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.