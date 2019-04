Actualités : Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn

JAB"Erg Herbe"paru chezShelter Press

Akira Rabelais"which alters when it alteration finds" paru chezBoomkat editions

Muslim Gauze"Azzazin" paru chezStaalplaat

Black to Comm"Seven Horses For Seven Kings" paru chezThrill Jockey

David Behram "On the other ocean" paru chezLovely Music

Ellen Fullman & Okkyung Lee"The Air Around Her" paru chez1703 Skivbolaget

Sympathy Nervous"Automatic Type" paru chezMinimal Wave

Matmos"Interior With Billiard Balls" paru chezThrill Jockey

Videos

Biographie de Joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.