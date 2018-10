Actualités : "Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn"

Autchre"Mirrage" Warp

Catherine Christer Hennix"Nouvelle mode des modalités I" Empty Editions/Blank Forms

This Heat"Repeat" Modern Classic Recordings

Audrey Chen"In The" Karl Records

Alvin Curan"Giardino Magnetico" Superior Viaduct

Vanity Productions"Only the Grains of Love Remain" Posh Isolation

Marino Zuccheri"Parete '67" for Emilio Vedova Die Schachtel

Massimo Toniutti"Il Museo Selvatico" Back Truffles Records