Actualités : Sélection musicale du GRM et de Joseph : Alina Kalancea, Byron Westbrook, Kara-Lis Coverdale

Le GRM, et avec la complicité de Joseph Ghosn, proposent une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité des nouveautés discographiques internationales.

The Underflow - Instant Opaque Evening - Instant Opaque Evening – Blue Chopsticks 2021

Somei Satoh - Echo - Emerald Tablet / Echo - WRWTFWW Records

Lydia Debeer – Tremble Garden - Banc d’Essai - INA grm – 2021

Carlos Nino & Miguel Atwood-Ferguson - Into Eternity - Chicago Waves - International Anthem

Mika Vainio - Last Live - edition Mego 2021

Byron Westbrook - Grey Canyon Echo - Distortion Hue - Hands in the Dark

Alina Kalancea – Love on a concrete floor — Impedance – 2021 - Important

Kara-Lis Coverdale - A 479 - A480 - Gate

Biographie de Joseph Ghosn :

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.z