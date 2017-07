Callas, à la folie... (4/8)

Maria Callas chantait Wagner, elle chantait les grands Verdi et les héroïnes somnambules de Bellini, elle chantait les femmes passionnées et désespérées, les victimes et les combattantes. "Elle n’avait pas une voix. Elle en avait plusieurs, autant que de rôles, de soirs. Elle ne possédait pas sa voix. Ses voix s’emparaient d’elle." (Michel Schneider, Prima donna. Opéra et inconscient, Éd.Odile Jacob)

♫Gioachino Rossini

Armida

Acte II - "D’Amore al dolce impero"

Maria Callas, soprano

Orchestra della RAI, Milano, dir.Alfredo Simonetto

EMI Classics 3 31468 2 (San Remo, 27 décembre 1954)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Die Entführung aus dem Serail

Acte II - "Tutte le torture" ("Martern aller Arten")

Maria Callas, soprano

Orchestra della RAI, Milano, dir.Alfredo Simonetto

EMI Classics 3 31468 2 (San Remo, 27 décembre 1954)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni

Acte II - "Non mi dir"

Maria Callas, soprano

Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dir.Tullio Serafin

Warner Classics 0825646340033 (Florence, 27 janvier 1953)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni

Acte II - "Non mi dir"

Kyu Do Park, soprano

Eugene Kohn, piano

Maria Callas, voix

EMI CDS 7 49600 2 (Juilliard School, New York, mars 1972)

♫“Trois jours avec… Maria Callas”

ENTRETIENS DE MARIA CALLAS AVEC MICHELINE BANZET-LAWTON

Les Grandes Heures Radio France / Ina 211881 (5 février 1965)

, © Ina/Keystone France

♫Gaetano Donizetti

Lucia di Lammermoor

Acte I - "Regnava nel silenzio alta la notte e bruna… Quando rapito in estasi"

Maria Callas, soprano

Anna Maria Canali, mezzo-soprano

Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dir.Tullio Serafin

Warner Classics 0825646341092 (Florence, janvier/février 1953)

♫Gaetano Donizetti

Lucia di Lammermoor

Acte II - "Soffriva nel pianto… - Un folle t’accese… - Che fia ? Suonar di giubilo… - Se tradirmi tu potrai… Tu che vedi il pianto moi"

Maria Callas, soprano

Piero Cappuccilli, baryton

Philharmonia Orchestra, dir.Tullio Serafin

Warner Classics 0825646340811 (Londres, mars 1959)

, © Warner Classics

♫Gaetano Donizetti

Lucia di Lammermoor

Acte III - "Il dolce suono… Ardon gli incensi… Spargi d’amaro pianto"

Maria Callas, soprano

Nicola Zaccaria, basse

Mario Carlin, ténor

Rolando Panerai, baryton

Coro del Teatro alla Scala, Milano

RIAS Sinfonie-Orchester Berlin, dir.Herbert von Karajan

Warner Classics (Berlin, Städtische Oper, 29 septembre 1955)

CD à paraître